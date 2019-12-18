ترامب يعتزم حضور منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الشهر المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر المقبل في دافوس بسويسر، حسبما أكد أربعة مسوؤلين من إدارته، بينما قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقاطعة المنتدى.

وقالت وكالة (بلومبرج) للأنباء إن المنتدي الذي سيعقد في الفترة من 21 وحتى 24 يناير المقبل سيكون فرصة لترامب لعرض سجله الاقتصادي قبل الانتخابات الرئاسة في 2020، ومن المتوقع أن تكون الزيارة بين عدد قليل من الزيارات الدولية حيث سيركز ترامب على حملته الانتخابية.

وأوضحت الوكالة أن ترامب يسعى لتركيز انتباه الناخبين إلى توفير الوظائف وازدهار أسواق المال، على الرغم من اعتزام مجلس النواب الأمريكي التصويت على مادتين في إطار سعيه لعزل الرئيس.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على جدول سفر ترامب، بينما قال مصدر مطلع أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين يعتزم حضور منتدى دافوس مع ترامب.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول حكومى بريطانى أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لن يحضر منتدى دافوس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول البريطانى الذى لم تكشف النقاب عن هويته قوله إنه لن يشارك بالمنتدى كذلك أى وزير بريطانى، وأن رئيس الوزراء البريطانى فرض حظرا على حضور وزراء الحكومة للمنتدى.

يذكر أن منتدى دافوس الاقتصادى العالمى يعقد في شهر يناير من كل عام ويجمع نخبة من رجال السياسة والأعمال من مختلف دول العالم للتباحث حول قضايا سياسية واقتصادية.