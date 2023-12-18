استمرار ارتفاع أسعار النفط في مستهل أسبوع التداول الجديد

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، بارتفاع جديد بعد أن سجلت في الأسبوع الماضي أول ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، في الوقت الذي علقت فيه شركات النقل البحري الرئيسية في العالم تسيير رحلاتها عبر البحر الأحمر، وهو ما يبرز المخاطر التي تهدد أحد أهم شرايين تجارة النفط الخام الحيوية في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بلغ حوالي 77 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% لينهي 7 أسابيع من التراجع المطرد.

كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 72 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه قالت هيئة قناة السويس المصرية، إنها "تتابع عن كثب" التوترات في البحر الأحمر في ظل استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن التي تعبر مضيق باب المندب في طريقها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر.

في الوقت نفسه قالت الولايات المتحدة، إنها أسقطت 14 طائرة مسيرة بدون طيار انطلقت من المناطق اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وقبل يومين أعلنت شركتا "إم.إس.سي ميديتريان شيبنج" و"سي.إم.أيه سي.جي.إم للنقل البحري" عدم تسيير سفنهما في البحر الأحمر في ظل تزايد التهديدات التي تواجه الملاحة في المنطقة.

وقالت شركة ميرسك تانكرز للنقل البحري، إنها ستعطي سفنها حرية قرار تجنب المرور عبر البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون، أنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل ردًا على حربها ضد قطاع غزة الفلسطيني.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.7% إلى 77.11 دولار للبرميل تسليم فبراير القادم بحلول الساعة السادسة ونصف صباحا بتوقيت لندن.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 72 دولارا للبرميل عقود تسليم يناير المقبل والتي ينتهي أجلها غدا، في حين ارتفع سعر عقود تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.8% إلى 72.36 دولار للبرميل.