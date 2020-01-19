عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الأحد، مهندس تنظيم بحي وسط الإسكندرية، يدعى "ج.م.ع" بالسجن 3 أعوام، وكل من: "م.م.ح" مدير شركة مقاولات، و"ح.ع.م" مقاول، بالسجن 10 أعوام، وتغريمهم 2 مليون و648 ألف و206 جنيه؛ لاتهامهم بالتربح من البناء المخالف.



تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 153 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد قيام مهندس، وصاحب شركة، ومقاول، بالتربح من بالبناء المخالف.



كشفت تحريات المباحث عن أنه في غضون عام 2015 حصل المقضي بحقه الأول، بصفته موظف عام، على ربح ومنفعة "بدون وجه حق" من المتهمان الثاني والثالث، مقابل امتناعه عمدًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر ضد استئناف المقاولين أعمال بناء "بدون ترخيص" للطوابق من الخامس وحتى الـ11 بعقار كائن في منطقة الحضرة.



وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد صبري ذكري، وهشام محمد جمال الدين، وأمانة سر السيد جودة الوزيري.