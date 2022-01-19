إصابة وزير الرياضة بـ فيروس كورونا

أصيب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفيروس كورونا، حيث جاءت المسحة الخاصة به إيجابية، وسيتم عزله مع الخضوع للبروتوكول الصحي المعمول به وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وبعد إصابته بكورونا، فلن يتمكن وزير الرياضة، من السفر لدولة الكاميرون لمؤازة المنتخب الوطني، وفقاً لما كان مقرر له، لمساندة المنتخب المصري، في مباراته القادمة في البطولة، وبالتحديد في دور الـ 16 في حالة فوز المنتخب في مباراة اليوم أمام منتخب السودان، في المباراة التي ستجمع بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

ومن المنتظر أن يخضع وزير الرياضة، لمسحة جديدة اليوم، للتأكد من النتيجة، مرة اخرى قبل اتخاذ القرار بشأن تأجيل السفر.