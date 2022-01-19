أوبر تتلقى ضربة جديدة بشأن حقوق السائقين في محكمة بريطانية

خسرت شركة خدمات النقل الذكي "أوبر تكنولوجيز" محاولة للطعن على جزء من قرار تاريخي بشأن حقوق السائقين، مما يعني أن تطبيق خدمة نقل الركاب ومنافسيه في لندن سيضطرون إلى تعديل نماذج عملهم.

وقرر قضاة بريطانيون أن شركة التكنولوجيا يجب أن تدخل في اتصال مباشر مع الركاب عند توفير رحلات بالسيارات ولذلك يجب أن تتحمل مزيدا من المسؤولية عن كل رحلة تم حجزها على تطبيقها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القضاة قولهم اليوم الاثنين إن أوبر وغيرها "يتعين عليهم تعديل الأساس الذي يتم بموجبه تقديم خدماتهم" بعدما خلصت المحكمة إلى أنه "لكي يعمل أي مسؤول عن التشغيل بشكل قانوني، فإنه يتعين عليه تحمل التزاما تعاقديا إزاء الركاب".

وقال القضاة أيضا إن هيئة تنظيم النقل في لندن يجب أن تعيد دراسة توجيهها الحالي لتطبيق الحكم.

ويظهر الحكم أن المعركة بشأن حقوق العمال في الاقتصاد البريطاني لم تنته بعدما قضت أكبر محكمة في بريطانيا في وقت سابق من العام الجاري إنه يتعين على أوبر أن تتعامل مع سائقيها كـ"عمال" وتمنحهم حق الحصول على مقابل عن الإجازات وفترات الراحة والحد الأدنى من الأجور أثناء استخدامهم تطبيق الشركة.