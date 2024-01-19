روسيا تطالب بسجن قاتلة المدون المؤيد للحرب تاتارسكي 28 عاما

طالب المدعي العام في سان بطرسبرج بتوقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على داريا تريبوفا (26 عاما) المتهمة بالتسبب في الانفجار الذي أودى بحياة المدون العسكري المؤيد للحرب فلادلين تاتارسكي في أبريل 2023.

وأدى الانفجار الذي أودى بحياة تاتارسكي إلى إصابة أكثر من 50 شخصا في مقهى، بينما لم تصب المتهمة بأذى.

وفي بيان اليوم الجمعة، طالب المدعي العام بالسجن لمدة عام و10 أشهر لشخص تردد أنه شريك قدم لها المأوى لفترة وجيزة.

يشار إلى أن تاتارسكي كان مؤيدا معروفا للحرب الروسية ضد أوكرانيا وتسببت وفاته في حدوث ضجة، كما حدث مع مقتل الصحفية داريا دوجينا، ابنة القومي المتشدد ألكسندر دوجين، في عام 2022.

ووفقا للمحققين الروس، فإن مدبري الهجوم على تاتارسكي يتمركزون في أوكرانيا، ومن بينهم صحفي روسي كان عضوا في الحزب البلشفي الوطني المحظور في روسيا.