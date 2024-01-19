تفاصيل زيارة وزيرة خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا لتعميق التعاون العسكري

عادت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هوي إلى بلادها اليوم الجمعة بعد زيارة لموسكو التقت خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط تعميق التعاون العسكري بين الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الوفد برئاسة تشوي وصل عبر مطار بيونج يانج الدولي، حيث كان في استقبالها نائب وزير الخارجية باك تشول جون والقائم بالأعمال الروسي المؤقت فلاديمير توبيها والملحق العسكري بالسفارة الروسية فاليري إيزاينكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في خبر موجز.

وجاءت زيارة تشوي إلى موسكو في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز التعاون العسكري، حيث تزود كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا مقابل المساعدة الفنية الروسية لبرامج الأسلحة لبيونج يانج، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال الكرملين في اليوم التالي إن تشوي، التي زارت موسكو بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أجرت محادثات ثنائية مع لافروف يوم الثلاثاء وأطلعت بوتين على نتائج مناقشاتهما في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقال الكرملين، في أعقاب اجتماع تشوي مع بوتين، إن روسيا حريصة على تطوير العلاقات بشكل أكبر مع كوريا الشمالية في جميع المجالات، بما في ذلك "المجالات الحساسة".

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه أن تشوي ولافروف ناقشا العلاقات الثنائية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة بين كوريا الشمالية وروسيا في سبتمبر الماضي.

كما ناقش الزعيمان جدول "الاتصالات السياسية المستقبلية"، مما أثار تكهنات بشأن زيارة بوتين المحتملة إلى بيونج يانج.

يشار إلى أنه خلال القمة النادرة بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في شرقي روسيا، قبل بوتين دعوة كيم لزيارة بيونج يانج. وكانت آخر زيارة لبوتين لكوريا الشمالية في تموز/يوليو من عام 2000.