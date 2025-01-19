وزير الزراعة الألماني يشارك بمؤتمر دولي للزراعة على هامش معرض الأسبوع الأخضر

أعرب وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير عن اعتقاده بوجود فرص كبيرة أمام الاستخدام الأوسع للمواد الخام المتجددة، لكنه أكد على ضرورة منح أولوية كبيرة لإنتاج الغذاء.

وفي أعقاب مؤتمر دولي لوزراء الزراعة، قال أوزديمير في برلين اليوم السبت:"يجب أن تكون الأولوية دائمًا للطبق (الغذاء)، وبعد ذلك تأتي الاستخدامات الأخرى". وخلال الاجتماع الذي انعقد على هامش معرض الأسبوع الأخضر الزراعي في برلين، أكد ممثلو الحكومات من حوالي 70 دولة على الأهمية العالمية للاقتصاد الحيوي المستدام.

وأوضح الوزير الألماني المنتمي إلى حزب الخضر أن الابتكارات القائمة على المواد الحيوية تمثل "عوامل تغيير حقيقية" تستطيع التفوق على المواد الخام الأحفورية.

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة كريستوف هانسن إن القطاع يتمتع بإمكانات كبيرة تتيح له الإسهام، إلى جانب الزراعة التقليدية، في تحقيق اقتصاد دائري، مشيرا إلى أن ذلك يعني أيضًا توفير مصادر دخل إضافية، مثلما هو الحال مع الطاقة الحيوية. ويتعلق مفهوم الاقتصاد الحيوي، على سبيل المثال، بإنتاج البلاستيك على أساس نباتي.

وبمناسبة تنظيم مظاهرة تطالب بمزيد من الحماية للمناخ والبيئة والحيوانات في قطاع الزراعة، والتي أقيمت على هامش فعاليات معرض الأسبوع الأخضر، أعرب المفوض الأوروبي عن معارضته لمطالب التراجع عن القوانين في هذا المجال. وأكد ضرورة إيجاد وسائل لإشراك المزارعين عبر الحوافز المالية في تبني ممارسات تفيد المناخ والتنوع البيولوجي. وقال:" مزارعونا مستعدون لفعل ذلك، لكن يجب ألا نفرضه عليهم بأسلوب فوقي". وشدد أوزديمير بدوره على أهمية إيجاد حلول قابلة للتطبيق عمليًا، مؤكدًا أن الحلول الموحدة لن تكون فعالة في الاتحاد الأوروبي المتنوع.