محافظ جنوب سيناء يكرم 150 مشاركا في المهرجان العربي للهجن والتراث بشرم الشيخ

كرم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المشاركين في المهرجان العربي للهجن والتراث والذي اختتمت فعالياته الخميس الماضي بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، والسفير الفرنسي بالقاهرة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، ورجال الإعلام، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوفود العربية للهجن، وعدد كبير من مشايخ وعواقل البدو .

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع المشاركين في إنجاح المهرجان، والذين ساهموا في إخراج الحدث بالشكل اللائق أشاد به الحضور من مختلف الجنسيات، مؤكداً أن رياضة الهجن من الرياضات التراثية الهامة التي يسعى الجميع لإحيائها والحفاظ عليها، وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات القطاع السياحي.

وضمت قائمة المكرمين ما يقرب من 150 من مختلف القطاعات، ومديري المديريات، وممثلي المجلس القومي للمرأة، والمشايخ، والسيدات القائمات بالمشغولات اليدوية، وكل من ساهم بجهد في المهرجان .

وأكد أنه يوجد تكليفات من رئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار والاستدامة لهذه الرياضة، مشيرا إلى أن مضمار الهجن يعد نقلة نوعية للقطاع السياحي على أرض مدينة شرم الشيخ، كونه يسهم في الحفاظ على التراث من خلال ممارسة رياضة الهجن، ويخدم القطاع السياحي خاصة أن هذه الرياضة لها محبيها من كل دول العالم، مشيدًا بتصميمه الذي جعله مقصدًا سياحيًا متكاملًا يجد فيه السائح متعة المغامرة والترفيه.

وأشاد المحافظ بتنظيم المهرجان، وظهور مدينة السلام بصورة مشرفة راقية تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.



كما وجه المحافظ بتأسيس لجنة دائمة للهجن والتراث، لوضع عدد من الاختصاصات واللوائح الخاصة بهذه الرياضة، وتنظيم إجراءات المسابقات، على أن يكون للمرأة دور فيها من خلال عنصرين إحداهما تمثل التضامن الاجتماعي، والأخرى ممثلة عن النساء البدويات.