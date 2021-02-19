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أتلتيكو سان لويس يصعد للمركز السابع في الدوري المكسيكي

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:07 ص

صعد فريق أتلتيكو سان لويس إلى المركز السابع في الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على سانتوس لاجونا 1 - 0 فجر اليوم، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

ورفع أتلتيكو سان لويس رصيده إلى عشر نقاط، بينما تجمد رصيد سانتوس لاجونا عند 12 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف تولوكا وكلوب أمريكا وبفارق الأهداف فقط خلف كروز أزول وتيخوانا.

وجاء هدف الفوز لأتلتيكو سان لويس في الدقيقة 15 من المباراة وسجله نيكولاس إيبانيز.

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين حيث شهدت الثواني الأخيرة من اللقاء طرد دييجو بويت من أتلتيكو سان لويس، وفيليكس توريس من سانتوس لاجونا.


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