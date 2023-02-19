مجلس الأمن القومي الأمريكي: لا يوجد جدول زمني لإنهاء دعمنا لأوكرانيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "للمدة التي تستغرقها" حربها ضد روسيا، في الوقت الذي تواجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات من المشرعين الجمهوريين لتوفير جدول زمني لإنهاء الدعم الأمريكي لكييف.

وقال كيربي، في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لا نعرف، نود أن نراها تنتهي الآن، وكما قال الرئيس بايدن.. سوف ندعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، وهو يعني ذلك، ومهما كلّف ذلك".

وتأتي تعليقات كيربي رداً على ضغط بعض المشرعين الجمهوريين على إدارة بايدن لتزويد الكونجرس بجدول زمني بشأن الوقت الذي تخطط فيه لوقف دعمها لأوكرانيا.

واستنكر كيربي فكرة أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا "شيكًا على بياض".

وصرح كيربي، قبيل الذكرى السنوية الأولى للحرب، التي سيتم إحياؤها يوم الجمعة: "أولا وقبل كل شيء، لم تكن هناك شيكات على بياض، كل عنصر أرسلناه إلى أوكرانيا تم إجراؤه بالتشاور الكامل مع الكونجرس وقد حصلنا حقًا على دعم رائع من الحزبين.. نتوقع تمامًا أن يستمر ذلك".

ومنذ شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أوائل عام 2022، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 113 مليار دولار لدعم كييف.