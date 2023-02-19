طوكيو وبكين تتفقان على إجراء حوار أمني الأسبوع المقبل وسط مخاوف يابانية من بالونات التجسس

أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، عن قلقه لمنسق السياسة الخارجية الصيني وانج يي، من أن دخول أي جسم طائر من أي دولة إلى المجال الجوي الياباني، دون إذن؛ سيشكل تدخلاً، وسط توترات دبلوماسية بشأن بالونات التجسس الصينية المشتبه بها.

وقال هاياشي -في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، بعد اجتماع استمر 50 دقيقة مع وانج، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بجنوب ألمانيا، والذي تنتهي فعالياته غدا الأحد- إن البلدين اتفقتا على إجراء حوار أمني يشارك فيه كبار مسؤولي الشؤون الخارجية والدفاع الأسبوع المُقبل، وهو الأول منذ فبراير 2019، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأضاف هاياشي، "قلت إنه إذا دخل منطاد إلى المجال الجوي لبلدنا دون إذن، فسيعتبر ذلك اقتحامًا بغض النظر عن البلد الذي جاء منه"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا في الرأي القائل بأنه يتعين على البلدين بذل جهد من أجل الحفاظ على علاقات ثنائية "بناءة ومستقرة".

وهذا هو أول اجتماع ثنائي لكبار الدبلوماسيين منذ أن قالت وزارة الدفاع اليابانية - يوم الثلاثاء الماضي - إن ما لا يقل عن ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية حلقت فوق المجال الجوي الياباني في الفترة من 2019 إلى 2021 "يشتبه بشدة" في أنها بالونات تجسس صينية بدون طيار.

وأعادت وزارة الدفاع اليابانية فحص عدة حالات سابقة لأجسام طائرة مجهولة الهوية فوق المجال الجوي للبلاد بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا في 4 فبراير الجاري قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وردا على ذلك، قالت الصين إن اليابان "تختلق قصصًا لتشويه ومهاجمة" بكين دون دليل واضح، وقالت إن طوكيو يجب ألا تحذو حذو واشنطن في استخدام الحوادث لإثارة التهديدات الصينية.

ووسط مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة في المستقبل التي تنطوي على بالونات مراقبة صينية واردة، قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تخفيف قواعد استخدام الأسلحة من قبل قوات الدفاع الذاتي؛ ما يسمح لها بإسقاط الأجسام الطائرة بدون طيار التي تنتهك سماء اليابان.

وقالت وزارة الخارجية إن هاياشي أعرب أيضا عن مخاوفه بشأن التطورات في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك الوضع فيما يتعلق بجزر سينكاكو، فضلا عن تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية في المناطق الأخرى المحيطة باليابان.

وكانت القوتان في شرق آسيا على خلاف حول الجزر غير المأهولة التي تسيطر عليها طوكيو وتطالب بها بكين، والتي تسميها الصين "دياويو" حيث دخلت سفن حرس السواحل الصينية بشكل متكرر المياه اليابانية حول "سنكاكو".