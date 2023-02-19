 الوادي الجديد: طرح كميات من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوادي الجديد: طرح كميات من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

عمرو بحر
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 12:54 م | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 12:54 م

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار طرح كميات من اللحوم البلدي والأسماك والخضروات والفاكهة والسلع التموينية والسلع المعمرة بالجمعيات الفئوية والنقابية بالمصالح الحكومية والمنافذ التابعة للوحدات ومعارض أهلا رمضان، في مراكز المحافظة الإدارية الخمس، بأسعار الجملة المنخفضة عن مثيلاتها بالأسواق المختلفة.

وقال إن ذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأكد شن حملات تموينية يومية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لضبط الأسعار، وتحرير محاضر ضد التجار المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية لاحتياجات المواطنين.


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