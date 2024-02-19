لبنان يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف محاولات توسيع دائرة الحرب

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دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، كل الدول الراغبة بإعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من اعتداء إسرائيلي في بلدة الغازية.

وطالبت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل؛ لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان إلى حرب «يسعى جاهدا لمنع حصولها»؛ نظرا لتهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها، ولن ينتج عنها سوى الويلات والخراب.

واستهدف الطيران الإسرائيلي منطقة الغازية وخلف منشآت الزهراني بجنوب لبنان، والتي تبعد نحو 60 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين كافة الدول الراغبة بإعادة الاستقرار والهدوء الى الجنوب اللبناني الى إدانة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من إعتداء اسرائيلي في بلدة الغازية جنوب لبنان. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) February 19, 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ هجمات على مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية ردا على هجوم طبريا.

وذكر مصدر أمني لبناني، أن 8 إصابات سقطوا جراء الغارتين الإسرائيليتين في بلدة الغازية جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين، بأن الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان استهدفت سيارة.

وقالت الوكالة الرسمية إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الاستهداف ببلدة الغازية، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور، فيما طالت غارات إسرائيلية أخرى بلدة الزهراني.

وذكر الإعلام المحلي أن إحدى الغارتين استهدفت مستودعاً يقع قرب الطريق الساحلية الدولية، ما أدى الى اندلاع حريق ضخم وتصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.