الإمارات ترسل آلاف الطرود الغذائية والطبية للفلسطينيين في قطاع غزة

واصلت مؤسسات الإمارات الإنسانية جهودها في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أمر بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدعم الفلسطينيين.



ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين، بلغ إجمالي ما قدمته أمس الأحد، أكثر من 124 ألفا من الطرود التي تحوي مواد غذائية ومستلزمات صحية وعناية بالأطفال وكبار السن وكشافات إنارة وبطانيات.



وأشارت إلى توزيع 183 طردا غذائيا، و23 طردا صحيا، وسلال غذائية للأطفال، و1040 قطعة ملابس شتوية ثقيلة، و3402 طرد ملابس داخلية و38 بطانية شتوية.



ولفتت إلى تواصل عمل 28 تكية، أنتجت 13280 وجبة لعدد 53120 مستفيدا، فضلا عن مخبز واحد في مشروع الخبز المدعم، حيث تم إنتاج 250 ربطة خبز لعدد 2500 مستفيد.



وكانت دولة الإمارات أرسلت خمسة مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.



وطبقا للوكالة، بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية حتى أول أمس السبت أكثر من 15 ألفا و700 طن، وجرى إرسال 162 طائرة شحن.



ولفتت الوكالة إلى إنشاء الإمارات ست محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف جالون يوميا يستفيد منها سكان غزة مباشرة.