وزير الاستثمار: الفرصة متاحة لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع إسبانيا

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن هناك علاقات متميزة تجمع بين مصر وإسبانيا، موضحًا أن الميزان التجاري بين البلدين متوازن جدًا، وهو في صالح مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز» على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني، اليوم الأربعاء، أن البعد السياسي دائمًا ما يعزز علاقات التقارب الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أنَّه يتم العمل على تعظيم العلاقات الاستثمارية مع إسبانيا وكذلك حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك، وهو ما جرى العمل عليه مع وزارة التجارة والاقتصاد الإسبانية، حيث بحث الأمر مع نظيره الإسباني لتعظيم ذلك.

ونوه بأن هناك فرصة لمضاعفة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعني العمل سويًّا بين الوزارتين على تعظيم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار والتعاون في كافة المجالات.

وشدد على أن إسبانيا لديها الكثير من الشركات في قطاعات ترى مصر فيها فرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعظيم الاستثمار المشترك.

ولفت إلى تميز الشركات الإنسانية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وكذلك في الصناعات الغذائية وفي مجالات السياحة والسكك الحديدية وإدارة المطارات، مؤكدا أن مصر بحاجة لكل هذه المجالات.