محادثات هاتفية بين بوتين ورئيس وزراء لوكسمبورج بشأن أوكرانيا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأشار بوتين في بيان أصدره الكرملين، اليوم السبت، إلى "الهجمات الصاروخية المتواصلة من قبل القوات الأوكرانية على دونيتسك ومدن أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين".

يذكر أن بوتين وبيتيل أجريا محادثات ثنائية يوم الاثنين الماضي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في لوكسمبورج، قال بيتيل خلال المحادثة إنه يريد الإسهام في جهود الحد من التصعيد، مضيفا أن الوضع في أوكرانيا يواصل التدهور منذ محادثاته الأخيرة مع بوتين، وخاصة في مدينة ماريوبول الساحلية.

وأعرب بيتيل عن صدمته إزاء الهجمات التي تستهدف منشآت مدنية، وقال: "الصور التي تصل إلينا لا يمكن احتمالها"، مضيفا أنه اتفق مع بوتين على استمرار التواصل.

وبحسب الكرملين، حذر بوتين أيضا من "نشاط عسكري-بيولوجي للولايات المتحدة في أوكرانيا، مما يشكل تهديدا كبيرا لروسيا، ولأوروبا بأسرها".

وزعمت روسيا مرارا أنها اكتشفت مختبرات أمريكية في أوكرانيا، حيث كانت تجري تجارب تمولها الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ترى دول غربية مؤخرا خطرا متزايدا لاستخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية من قبل روسيا في حرب أوكرانيا. ويخشى الغرب أن تستخدم موسكو التقارير المتعلقة بإنتاج أوكرانيا المزعوم لأسلحة دمار شامل كذريعة لاستخدامها بنفسها.