تقرير يمني: نزوح أكثر من 116 ألف في مأرب العام الماضي

كشف تقرير رسمي، اليوم السبت، عن نزوح أكثر من 116 ألف شخص، من عدة مديريات بمحافظة مأرب اليمنية جراء تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وذكر التقرير السنوي الرقمي الذي أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، وفقا لقناة اليمن الفضائية، أن التصعيد العسكري للحوثيين في مختلف مديريات المحافظة، خاصة الجنوبية منها تسبب بنزوح 19 ألفا و602 أسرة بما يعادل 116 ألفا و422 شخصا خلال عام 2021، واستقر كل النازحين في مخيمات النزوح في مديريتي مدينة مأرب، ومأرب الوادي.

وأوصت الوحدة التنفيذية بضرورة اعتماد مأرب مركزا إنسانيا مستقل ماليا وإداريا له كافة الصلاحيات ويحظى بالاهتمام والتفعيل، داعية الحكومة اليمنية إلى اعتماد ميزانية تشغيلية مستقلة لها في مأرب، وحشد الجهود والعمل على توفير مخزون احتياطي للتدخلات الطارئة يخضع للوحدة التنفيذية لمواجهة موجات النزوح المستمرة، إضافة إلى توفير أراض لبناء مدن سكنية لتسكين النازحين الأشد احتياجا كون المحافظة تستقبل نزوح بشكل مستمر.

يشار إلى أن إجمالي أعداد النازحين في محافظة مأرب منذ العام 2015 وحتى نهاية العام الجاري بلغ 2 مليون و212 ألفا و992 شخصاً على 195 مخيماً في المحافظة.