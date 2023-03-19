مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي جديد عابر للقارات

أدانت مجموعة الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، في عملية تم تنفيذها في 16 مارس الجاري؛ ما يعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، جدد وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، دعوتهم لكوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية الحالية وبرامجها النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وبرامج الصواريخ الباليستية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها، وكذلك الاحترام الكامل لجميع الالتزامات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه منذ العام الماضي، تكثّف كوريا الشمالية من إجراءاتها المتصاعدة من خلال إطلاق عدد قياسي من الصواريخ الباليستية ومواصلة خطابها غير المسؤول والمزعزع للاستقرار بشأن استخدام الأسلحة النووية، مضيفًا أن كوريا الشمالية أعلنت هذا العام عزمها على توسيع وتعزيز برامجها النووية والصاروخية غير المشروعة.

وحثت مجموعة السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في البيان، كوريا الشمالية على المضي قدمًا في طريق دبلوماسية حقيقية لنزع السلاح النووي وقبول مقترحات الحوار التي قدمتها مرارًا وتكرارا كل من اليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية.