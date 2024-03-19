أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 432 ألفا و390 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 432 ألفا و390 جنديا، بينهم 840 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6819 دبابة، منها 10 دبابات أمس الاثنين فقط، و13 ألفا و49 مركبة قتالية مدرعة و10 آلاف و698 نظام مدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و721 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8318 طائرة مسيرة، و1922 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14 ألفا و191 من المركبات وخزانات الوقود، و1735 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.