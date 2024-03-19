الحكومة تنفي تعديل مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقاً للجداول التي تم اعتمادها وإعلانها رسمياً للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024.



وناشدت التعليم، الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.