ترفض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أسلوب الترهيب الذي ينتهجه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، حيث تتطلع للدفاع عن لقبها الأولمبي في لوس أنجلوس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الملاكمة الجزائرية البالغة من العمر 25 عاما، التي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي، بشكل مثير للجدل، أشارت إلى عزمها تكرار نفس الإنجاز في 2028 بعد أن زعم ترامب بشكل خاطئ أنها تحولت من رجل إلى امرأة.

وفي مقابلة مع "أي تي في نيوز"، من المقرر بثها مساء اليوم الأربعاء، تقول خليف: "سأعطيكم إجابة واضحة: الرئيس الأمريكي أصدر قرارا يتعلق بسياسات المتحولين جنسيا في أمريكا. أنا لست متحولة جنسيا. هذا لا يعنيني، ولا يثير خوفي. هذه إجابتي".

وجاء هذا بعدما قطعت خليف سؤالا عن حلمها في تكرار انتصارها، قائلة: "الميدالية الذهبية الثانية، بالطبع. في أمريكا، لوس أنجلوس".

وأشعل فوز خليف في باريس، إلى جانب فوز لين يو تينج من تايوان، جدلا حول أهلية الجنس، وتدخل في النقاش شخصيات بارزة مثل ترامب، والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، وكاتبة سلسلة هاري بوتر، جي. كي. رولينج.

وكشفت خليف أنها "تأثرت نفسيا بشكل عميق" بسبب "الحملة الإعلامية الكبرى" التي كانت تحيط بها، وقالت إن والدتها كانت تذهب للمستشفى بشكل شبه يومي بينما كانت عائلتها تتحمل عبء الهجوم.