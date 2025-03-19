حاولت الفنانة حورية فرغلي الترويج لمسلسلها الجديد "بنات همام"، وذلك بنشر صورة من المسلسل تجمعها بالفنانة وفاء عامر، ومرفق بها تأكيد أن مشاهدات البرومو الترويجي للمسلسل وصلت 100 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، وذلك عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

تدور أحداث مسلسل "بنات همام" حول افتراض براءة ريا وسكينة من التهم المنسوبة إليهما بقتل السيدات بهدف سرقة مصوغاتهن الذهبية، والعمل يشترك في بطولته وفاء عامر، وحورية فرغلي، ومحمد عبدالعظيم.

وفي بداية الأمر كان المسلسل فيلما سينمائيا، وتوقف تصويره قبل سنوات، ثم قرر المنتج تحويله إلى مسلسل درامي يعرض في موسم رمضان الحالي، وقام الأبطال بتصوير يومين زيادة للحاق بالموسم.

ويمثل هذا المسلسل عودة لحورية فرغلي للتواجد بأعمال فنية بعد غيابها الطويل منذ أن قدمت مسلسل "أيام" عام 2022، بمشاركة كل من شيري عادل، ورياض الخولي، وأذيع عبر منصة شاهد.