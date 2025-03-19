أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إعادة تشغيل مستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى بمدينة غزة، وبدء استقبال المرضى والمراجعين اعتبارًا من يوم الجمعة 21 مارس 2025، الساعة 9 صباحًا، وذلك رغم الدمار الذي لحق به خلال الحرب الجارية.

جاء القرار بتوجيهات من رئيس الجمعية، الدكتور يونس الخطيب، عقب اجتماع مع لجنة الطوارئ في غزة، في ظل الحاجة الماسّة للخدمات الطبية في محافظتي غزة وشمال غزة خلال الوضع الراهن.

ورغم الظروف الصعبة، بذلت الفرق الطبية والإدارية جهودًا مكثفة على مدار الأسابيع الماضية لإعادة تأهيل المستشفى، وسط نقص حاد في المعدات والمواد الطبية.

وقد تم تجهيز غرفتي عمليات وقسم الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية، إلى جانب تفعيل وحدة العناية المركزة والأقسام التشخيصية، مثل الأشعة والمختبر، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة.

• حصار خانق وقصف عنيف

خلال الحرب الجارية، تعرض مستشفى القدس لحصار خانق استمر لأسابيع، مُنعت خلاله الطواقم الطبية والإمدادات من الدخول، مما أدى إلى توقفه عن العمل بشكل كامل. كما شهد محيط المستشفى قصفًا عنيفًا أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه، وتضرر أقسام الطوارئ والمختبرات، إضافة إلى تدمير كبير للمبنى المغربي، وهو جزء أساسي من مجمع القدس، واحتراق بعض المرافق.

ورغم المخاطر، واصلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني العمل وسط الدمار لإعادة تأهيل المستشفى، حيث واجهت تحديات كبيرة بسبب نقص المواد وصعوبة إدخال المعدات الطبية. ومع ذلك، تمكنت الفرق من إعادة تشغيل بعض الأقسام الحيوية، مما يسمح بعودة الخدمات الطبية للمواطنين.

يؤكد هذا الجهد سرعة استجابة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الرعاية الصحية والطبية لأهلنا في غزة، رغم التحديات المستمرة.