مفتي الجمهورية: شهر رمضان مدرسة إيمانية تزرع الأخلاق المحمدية

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إنَّ شهر رمضان المبارك يعد مدرسة إيمانية مليئة بالقيم الإلهية والأخلاق المحمدية، التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في حياته اليومية.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أنَّ شهر رمضان يُعلِّم الإنسان التحمل في المشاق والصبر على الإيذاء، مهما كان نوعه.

وأوضح أنَّ الصوم يعد النموذج الأمثل للصبر، حيث يرتقي الإنسان في هذه العبادة إلى درجة من الروحانية الخالصة، متجردًا من مغريات الدنيا وملذاتها، سعيًا للوصول إلى الله تعالى.

ولفت إلى أن شهر رمضان يمثل بوابة للالتزام بالأخلاق الكريمة، مشيرًا إلى أن الله تعالى يغضب لعباده ولأجل دينه، لكنه مع ذلك يبقى عادلًا، كريمًا، رحيمًا، وهو ما يعكس رحمة الله الواسعة بعباده.