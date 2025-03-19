توقف النقل العام في برلين لمدة يومين في إطار إضراب تحذيري

سيتعين على سكان برلين الاستعداد لشلل كبير في حركة النقل العام بالعاصمة الألمانية بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة يومين في إطار إضراب تحذيري.

وقال يريمي أرنت من نقابة "فيردي" المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن إضرابا تحذيريا لمدة 48 ساعة في شركة النقل العام في برلين (بي في جي) بدأ كما كان مخططا له في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وبحسب البيانات، ستتوقف حركة قطارات الأنفاق والترام والحافلات في العاصمة الألمانية حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة. ولن يشمل الإضراب قطارات أو حافلات النقل الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإضراب الرابع الذي تدعو إليه النقابة في جولة مفاوضات الأجور الجماعية الحالية لنحو 16 ألف موظف. ومن المقرر عقد جلسة المفاوضات التالية يوم الجمعة المقبل. وأعلنت فيردي بالفعل عن إجراء تصويت على تنفيذ إضرابات غير محددة المدة في حال الإخفاق في التوصل لاتفاق.





