الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة تثبيت وقف النار مع سوريا وضبط الحدود

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار مع سوريا، ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.

وبحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، جاء ذلك خلال متابعة «عون»، للتطورات الأمنية عند الحدود الشمالية – الشرقية.

وأشارت إلى أن «الرئيس عون تلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة».

وذكرت أن «عون شدد خلال الاتصالات على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة».

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار مع سوريا، ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.

ويأتي ذلك، بعد تفاهمات عقدت بين الجيشين السوري واللبناني إثر مواجهات استعرت بين مسلحين من الطرفين، ومنعاً لحدوث خروقات جديدة.

وأعلن وزيرا الدفاع اللبناني ميشال منسى، والسوري مرهف أبو قصرة، يوم الاثنين الماضي، أنهما اتفقا على وقف إطلاق النار، إثر مقتل ثلاثة جنود سوريين وسبعة لبنانيين.