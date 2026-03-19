محافظ الإسكندرية يتابع تجهيزات سوق شارع 30 بحي المنتزه أول

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بسوق شارع 30 بنطاق حي منتزه أول؛ لمتابعة جاهزيته لاستقبال الباعة الجائلين، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير بدائل حضارية منظمة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم النائب محمد مجاهد، والنائب هشام الحمامي، والنائب محمد الحمامي، والنائب أشرف سردينة، إذ أكد أن السوق يمثل نموذجًا متطورًا للأسواق الحضارية التي تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع السكندري، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للباعة والمواطنين.

ووجّه المحافظ اللواء أحمد حبيب، سكرتير عام المحافظة، ورئيس حي منتزه أول، بسرعة إعداد حصر شامل للباعة الجائلين المتواجدين بالأسواق العشوائية، مع دراسة احتياجاتهم وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان انتقالهم واستقرارهم داخل السوق الجديد.

كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، وتحقيق الانضباط بالشوارع، مؤكدًا أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية.

وشدد على ضرورة توفير خدمات متكاملة داخل السوق، مثل مكتب الشهر العقاري وغيره من الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، بما يعزز من الإقبال على السوق ويحقق استفادة حقيقية للمواطنين.

وأكد أن المحافظة تراعي البعد الاجتماعي للباعة الجائلين، وتسعى إلى توفير مصدر رزق آمن ومستقر لهم، بالتوازي مع فرض الانضباط ومنع عودة العشوائيات، خاصةً لما تسببه من إعاقات مرورية، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسواق يأتي ضمن خطة شاملة لفتح محاور مرورية جديدة وتحقيق السيولة المرورية بكل أنحاء الإسكندرية.