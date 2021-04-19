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مجلس الشعب السوري يتلقى طلبي ترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري
أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 1:37 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 1:37 م

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، اليوم الاثنين، أن المجلس تلقى إشعارين من المحكمة الدستورية العليا بتقدم عبدالله سلوم عبدالله ومحمد فراس ياسين رجوح بطلبي ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك فقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ قد أعلن، أمس الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور السوري اعتبارا من اليوم الاثنين، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي يوم الأربعاء، الموافق 28 أبريل.


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