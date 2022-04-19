الزمالك يهزم الاتحاد «المنقوص» بثنائية ويعزز صدارة الدوري

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عزز فريق الزمالك صدارته للدوري الممتاز في غياب الغريم التقليدي الأهلي، بفوزه على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد لحساب الأسبوع الـ 15 من الدوري الممتاز.

سجل أحمد سيد "زيزو" هدف تقدم الأبيض من تسديدة قوية في الدقيقة 13، بينما أحرز محمد عبدالغني الثاني في الدقيقة 83 من ضربة رأس، وشهدت المباراة حالة طرد للاتحاد كان بطلها البوركيني سعيدو سيمبوري.

البداية جاءت سريعة من الأبيض، وكانت أولى المحاولات من عرضية عبر الجبهة اليمنى لكنها أقرب للحارس عبدالمنصف في الدقيقة 2

توصل الضغط الزمالكاوي وزادت الخطورة بعرضيات زيزو والمثلوثي وسط أفضلية للأبيض على مستوى امتلاك وسط الملعب والتحكم في إيقاع اللعب.

أهدر بواتينج فرصة محققة للاتحاد في الدقيقة 11 من انفراد بالمرمى لكنه تباطأ وحاول المرواغة ليبعدها الدفاع الزملكاوي.

الزمالك يتقدم بهدف

ونجح أحمد سيد زيزو في فك شفرة دفاع الاتحاد بتسديدة من حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ثم إلى أرض المرمى وخرجت، ليشير الحكم عبدالعزيز السيد باستمرار اللعب قبل أن يعود للفار ويؤكد الهدف للزمالك.

اقترب الزمالك من تسجيل الهدف الثاني بهجمة مرتدة سريعة عبر الجبهة اليمنى لكنها لم تستغل في الدقيقة 18 وانتهت بسقوط في كرة مشتركة لعمر السعيد.

حاول الاتحاد تدارك الموقف، من خلال الضغط بقوة أكثر أملا في تحقيق خطورة ظلت غائبة عن مرمى ابوجبل.

حصل عمر السعيد على خطأ في الدقيقة 24 بحدود منطقة جزاء الاتحاد، ومنها سدد زيزو كرة قريبة للغاية من القائم الأيسر لعبدالمنصف.

سدد ميسي في الدقيقة 39 كرة أرضية قوية بجوار القائم الأيمن لأبوجبل بقليل.

ونال البوركيني سعيدو سيمبوري بطاقة حمراء إثر تدخل قوي مع زيزو في كرة مشتركة بالدقيقة 42 عقب العودة للفار

طالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء لصالح ميسي في الدقيقة 47 إثر كرة مشتركة مع محمود علاء، لكن الحكم الذي استشار الفار عبر السماعات لم يشر بوجود مخالفة.

الشوط الثاني

حاول الزمالك الضغط لحسم الأمور مبكرا مع بداية الشوط الثاني، من أجل استغلال النقص العددي في صفوف الاتحاد

أضاع أوباما فرصة خطيرة من عرضية أحمد فتوح برأسية علت العارضة.

شارك شيكابالا بديلا لإسلام جابر في الدقيقة 68، وكانت محاولته الأولى من جملة مشتركة مع زيزو انتهت بتسديدة من النجم الأسمر علت العارضة.

أهدر الاتحاد فرصة خطيرة من كرة عرضية وتسديدة بدون رقابة بجوار القائم في الدقيقة 72.

دفع فيريرا بسيف الدين الجزيري بدلاً من عمر السعيد في الدقيقة 77.

نفذ لاعبو الاتحاد ضغط متقدم على الزمالك لمنعه من مواصلة التقدم، والسعي لخطف هدف التعادل أيضا.

الزمالك يسجل الثاني

وحملت الدقيقة 83 الأمان والاطمئنان للزمالك برأس مدافعه محمد عبدالغني الذي تابع كرة عرضية في شباك عبدالمنصف من ركنية ليؤمن الانتصار الأبيض.

مرت الدقائق وحافظ الزمالك على انتصاره ولم ينجح في زيادة الغلة التهديفية ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات اقل بسبب المشاركة الأفريقية، أمام الاتحاد السكندري فله 15 نقطة بالمركز الـ 11.