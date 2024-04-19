 مجلس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة غير مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة غير مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء

 أحمد علاء
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 10:55 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 10:55 م

 ردّ المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عما إذا كان تخفيف الأحمال يشمل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنّ العاصمة الإدارية غير مستثناة من تخفيف الأحمال.

وأضاف أنّ ترشيد الكهرباء يتم في العاصمة الإدارية، لكنّ هناك توقيتات للانقطاع بما يراعي سير العمل في العاصمة.

وشدد على أن العاصمة الإدارية تشهد تخفيفًا للأحمال شأنها شأن أي منطقة على مستوى الجمهورية، موضحا أن المنشآت الحيوية والمصانع والمستشفيات على مستوى الجمهورية هي المستثناة من تحفيف الأحمال.

وأوضح أن الحكومة تدرك تمام الإدراك، الأعباء الملقاة على المواطنين جراء تخفيف الأحمال، وتعمل على الانتهاء من هذا الأمر وذلك مع توفر الموارد اللازمة.


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