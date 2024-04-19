دراسة: تزايد التدهور الصحي للمستوطنين بنسبة 100% بسبب الحرب

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أدهم السيد تتوالى التبعات السلبية على حياة مستوطني دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، ومن تلك التبعات على الإسرائيليين تزايد معدلات تدهور الصحة العامة للمستوطنين بنسبة ١٠٠٪ وفق أحدث دراسة من نوعها.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن مؤسسة مكابي للخدمات الصحية أجرت استبيان عن ١٠٠٠ من المستوطنين المأمن عليهم لمعرفة مدى تدهور الحالة البدنية والنفسية لديهم.

وجد الفريق تزايد الأشخاص الذين تراجعت حالتهم النفسية بمرة ونصف والذين تراجعت صحتهم البدنية خلال الحرب ب٣٥٪.

أوضحت الدراسة أن ربع المستوطنين المبحوثين يتلقون علاجا نفسيا خلال فترة الحرب، بينما ٥٠٪ منهم يعانون مشاكل في النوم.

شهدت فترة الحرب انخفاض صحة ٢٥٪ من المستوطنين المبحوثين من جيدة لسيئة، بينما زادت أعداد ذوي الصحة السيئة بواقع ١٠٠٪ خلال نفس الفترة.

تعد فئة السيدات أكثر تضررا بواقع ٣٦٪ والشباب مقارنة بكبار السن بواقع ٣٣٪ والفقراء، إذ يمثلون ٤٧٪ من الأشخاص الذين تدهورت صحتهم خلال الحرب.