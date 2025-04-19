نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، رسالة أسير إسرائيلي لعائلته، حيث ظهر خلال المقطع وهو يتحدث إلى زوجته وابنه ووالدته وأخيه عبر الهاتف، ويتوسل إليهم لتحريره من الأسر.

وتحدث الأسير في البداية إلى زوجته «ريفكا»، التي قال لها: «أردت أن تعرفي أنني أحلم بكِ كل يوم وليلة، وفي كل ساعة، وأنا مهووس لرؤيتك، أنا أراكي وابني رام في أحلامي، أراكم طيلة الوقت».

واستطرد: «أنتِ بطلة، واصلي عمل كل شيء من أجلي، أريد أن تعرفي أنني توجهت إلى الجميع؛ إلى الدولة والحكومة ونقابة العمال العامة، أتوجه أيضا إلى الجيش، وسمعت أنهم يوقعون عرائض لوقف الحرب وإطلاق سراحنا.. هذا جيد فلتستمروا».

وطلب الأسير التحدث إلى ابنه «رام»، قائلًا: «حافظ على والدتك أنت الآن رجل البيت.. أردت أن تعلم أنني وددت تربيتك وجعلك مواطنًا صالحًا مثل والدك، وأن تساهم بأعمال دون مقابل، ولكن أنت ترى كيف تتصرف الدولة تجاهي، أردت أن تكبر وتأخذ ذلك بالحسبان».

ولم يتمالك دموعه أثناء الحديث مع والدته، مضيفًا: «والدتي العزيزة أنتِ تحارين من أجلي كما عهدتك، اهتمي بريفكا ورام وحافظي عليهما، ولتعلمي أنني أحبك وواصلي العمل من أجلي».

كما ناشد أخاه أوريئيل، الذهاب إلى البيت الأبيض، وطلب التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معقبًا: «أنت مواطن أمريكي سيستمع إليك، أسأله عن وعده بشأن الرهائن، وتوسل إليه أن يخرجني من هنا، واصطحب زوجتي معك، ولا أريدك أن تتأخر فأنا لم أعد أمتلك القدرة على التحمل بعد الآن.. صحتي ليست جيدة وأنا أصرخ من الموت».