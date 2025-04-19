أكد الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، اعتماد خطة التأمين الطبي لأعياد شم النسيم، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية وتنفيذ خطة ثنائية بالمحاور الوقائية والتوعوية والعلاجية، بما يتضمن تقديم خدمات طبية متكاملة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال فترة أعياد الربيع.

وأوضح الجزار في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الإجراءات العلاجية بقطاع الشئون الصحية بالقاهرة تشمل التأكيد على تواجد مديري عموم المستشفيات والفِرق الإشرافية على رأس العمل والمرور والمتابعة بشكل دوري على مدار اليوم لتلافي أي أوجه قصور، وتشكيل لجنة إدارة الأزمات وانعقادها على مدار الساعة بكل مستشفى.

ووجه الجزار بزيادة عدد أفراد الأطقم الطبية والأطقم المعاونة في أقسام الطوارئ والجراحة والرعاية المركزة والحروق والسموم بمديرية صحة القاهرة، إلى جانب العمل على مدار ٢٤ ساعة، والتأكد من المخزون الاحتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، والتنسيق بين جميع المستشفيات عند الحاجة.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية والتوعوية تتمثل في انعقاد لجنة الأزمات بجميع المناطق التابعة للقاهرة، والتأكيد على تواجد مديري عموم المناطق على رأس العمل بشكل دائم، ومضاعفة نوبتجيات الطوارئ بجميع مراكز الرعاية الأولية. كما سيتم مراجعة والتأكيد على توفير كافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ بجميع مراكز الرعاية الأولية التابعة لمديرية الصحة على مدار الساعة.

وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز الرعاية الأولية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومراجعة رصيد الأمصال والطعوم بجميع المراكز الطبية التابعة، والتأكيد على تشغيل الطوارئ بمراكز الرعاية الأولية.

وأشار إلى أن التوعية متمثلة في التنسيق لتكثيف الحملات التثقيفية بشأن ضرورة اتباع إجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، والتأكيد على منع التزاحم وغسل وتطهير اليدين بشكل دوري، لافتًا إلى التنسيق بين فريق المبادرات وفريق التثقيف الصحي لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية بأماكن التجمعات والحدائق والنوادي والكنائس بالقاهرة.

وأكد تنفيذ عدد من القوافل الطبية وفقًا لخطة وزارة الصحة مع التنسيق مع فريق المبادرات وفريق التثقيف الصحي بالمديرية، حيث ترتكز عيادات القوافل الطبية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وحديقة الأزهر؛ لتشمل تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والإسعافات الأولية الأساسية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة خلال احتفالات شم النسيم، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة المواطنين.