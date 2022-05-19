 كوريا الشمالية تثير قلق أمريكا بتجربة صاروخية خلال زيارة بايدن للمنطقة - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تثير قلق أمريكا بتجربة صاروخية خلال زيارة بايدن للمنطقة

د ب أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 2:31 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 2:31 ص

أفادت تقارير بأن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون ربما يستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو إجراء اختبار نووي بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة شمال شرق آسيا، بينما يكافح زعيم كوريا الشمالية تفشي كوفيد- 19 الذي يمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهها نظامه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين اليوم الأربعاء في البيت الأبيض: "تشير استخباراتنا لاحتمالية حقيقية أن يكون هناك تجربة صاروخية أخرى، تشمل اختبار صاروخ طويل المدى، أو اختبار نووي، أو الاثنين بصراحة، قبل زيارة الرئيس للمنطقة أو خلالها أو بعدها".

وأضاف: "نحن نستعد لكل الطوارئ، بما في ذلك احتمالية أن يحدث استفزازا كهذا ونحن في كوريا أو في اليابان".

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