وزيرة الخارجية الألمانية تتهم روسيا باستخدام صادرات الحبوب كسلاح حرب

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا الأربعاء بمنع صادرات الحبوب من أوكرانيا كسلاح حرب.

وقالت بيربوك في اجتماع لوزراء الخارجية في الأمم المتحدة بنيويورك: "تقود روسيا هذه الحرب بسلاح رهيب وقوي آخر هو الجوع والحرمان. من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية ومن خلال تدمير الصوامع والشوارع والسكك الحديدية، تشن روسيا حرب حبوب، مما أثار أزمة غذائية عالمية".

وأضافت أن موسكو "تفعل ذلك في وقت فيه الملايين مهددون بالفعل بالجوع، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، بسبب الآثار المدمرة لأزمة المناخ، وبسبب جائحة كوفيد، وبسبب الصراعات المستعرة في مناطقهم".

ووفقا للحكومة الألمانية، تمنع روسيا تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، بشكل أساسي إلى شمال أفريقيا وآسيا. يتم حظر الكثير منها في ميناء أوديسا.

وأوكرانيا هي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أهمية إيصال الحبوب الأوكرانية وكذلك الأغذية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروس إلى الأسواق العالمية.

وقال إن أوكرانيا وروسيا تنتجان معا ما يقرب من ثلث القمح والشعير في العالم ونصف زيت عباد الشمس.

وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تدفع ملايين الأشخاص إلى انعدام الأمن الغذائي وتسبب "أزمة يمكن أن تستمر لسنوات".

وبلغت مستويات الجوع العالمية مستوى مرتفعا جديدا، وفقا للأمم المتحدة. said.

وقال جوتيريش: "في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 135 مليون شخص قبل الجائحة إلى 276 مليون اليوم".