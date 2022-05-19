قال عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن مشروع ممشى أهل مصر يضاف إلى مجموعة المناطق المفتوحة التي تهتم الدولة بتوفيرها في القاهرة، بغرض استمتاع جميع المواطنين بالمناطق الخضراء الموجودة في العاصمة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر تبلغ ما يقرب من 450 مليون جنيه، ما يتطلب المحافظة عليه ليظل موجودًا للأجيال القادمة، موضحًا أن بعض أعمال التلف الموجودة في الممشى حدثت نتيجة أعمال تركيب وصلات الغاز الطبيعي.

وأكد أن الشركة المعنية بالتشغيل تقوم حاليًا على إعادة الممشى لأصله، كما يحدث في أي منطقة، مضيفًا أن كل المشروعات التي يتم افتتاحها حاليا، سواء كانت خدمية أو سكنية، يتم إسنادها إلى شركات إدارة متخصصة.

وذكر عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الشركة المسؤولة عن صيانة مشروع ممشى أهل مصر تنفق شهريًا ما يقرب من 2 لـ2.5 مليون جنيه على أعمال الصيانة، ما يعني ضمان استمرارية الحفاظ على المكان بصورته الحالية.