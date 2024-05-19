قتلى وجرحى قرب خاركيف بعد هجوم صاروخي روسي

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 27 آخرون في هجمات صاروخية روسية على منطقة ترفيهية بالقرب من مدينة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا.

ووصف رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف، اليوم الأحد، ما حدث بأنه "إرهاب ضد سكان مسالمين، وضد حقنا في الحياة، وضد كل ما يمت للإنسانية والعدالة بصلة." وأضاف أن امرأة حامل كانت من بين القتلى.

وتتعرض منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا لقصف شديد منذ أسابيع. ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا بيانية للمشهد، حيث ذكرت تقارير أن أشخاصا كانوا يستجمون عندما سقطت الصواريخ.

وتحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة اليوم الأحد. وذكرت وسائل الإعلام أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح بأن موسكو تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة لمنع انطلاق هجمات على الأراضي الروسية من خاركيف.

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية أيضا لهجمات متزايدة من جانب القوات الأوكرانية منذ شهور، بهدف قطع طرق إمداد القوات الروسية.