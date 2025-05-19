عرض الوصل يضيء خشبة مسرح قصر ثقافة الزعيم بأسيوط حتى الخميس المقبل

شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر في محافظة أسيوط، انطلاق العرض المسرحي "الوصل"، الذي تقدمه فرقة القصر ضمن عروض الموسم المسرحي لهيئة قصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الفنون المسرحية.

العرض من تأليف علاء المصري، وإخراج شريف النوبي، وتدور أحداثه في إطار أسطوري حول مجموعة من الوجوه المعذبة التي تبعث الرعب والهلع، وتوجد داخل مكان غامض خارج حدود الزمن.

ويأخذ العرض الجمهور إلى عالم سحري بطابع صوفي، حيث تتوسل الشخصيات الخلاص عبر مفاهيم "الوصل" و"الكشف" و"التوحيد"، إذ يتجلى الاتصال بالزمن واللحظات المؤثرة، ويحدث الكشف عن الحقائق الماضية والحاضرة، وصولًا إلى التوحد مع هذه الحقيقة التي تتكئ على فكر عقائدي قائم على الخداع والعنصرية، فيتحول هذا الفكر إلى حجر الأساس في تاريخ المكان الأسطوري وشخصياته.

يشارك في العمل عدد من المبدعين، حيث كتب الأشعار أحمد عطا، وصمم الديكور عبد الله حامد، ووضع الألحان محمد حسام حسني، وصمم الرقصات مصطفى أمين، والتوزيع الموسيقي للدكتور رأفت موريس، ويقوم بدور المخرج المنفذ وليد وحيد.

يُقام العرض بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويُنتج عبر الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل.

ويُعرض "الوصل" بالمجان يوميًا في الثامنة مساءً حتى الخميس المقبل على مسرح قصر ثقافة الزعيم.