وفد مديرية العمل بالإسماعيلية يزور المنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب لتعزيز التعاون في دعم العمالة والاستثمار

نظمت مديرية العمل بالإسماعيلية زيارة إلى المنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بملف العمالة وتوفير فرص التشغيل وتفعيل آليات التنسيق لدعم العمالة غير المنتظمة بالمنطقة، بما يوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة ويضمن حقوق العمال ويعزز من قدراتهم الإنتاجية.

شهد اللقاء مناقشات موسعة بين وفد المديرية واللواء حسن الحفناوي، مدير المنطقة الاقتصادية، حول فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعمالة وتوفير الكوادر الفنية المدربة لسد احتياجات المشروعات القائمة والجديدة.

وأشاد حسن رداد، مدير مديرية العمل، بالدور الحيوي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا استعداد المديرية الكامل لتقديم الدعم اللازم في مجال تنظيم سوق العمل، تدريب وتأهيل الشباب، حصر العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع إدارة المنطقة.

وأوضح رداد أهمية تفعيل الشراكات المحلية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الواعدة مثل المنطقة الاقتصادية للقناة.

فيما أكد اللواء حسن الحفناوي أهمية التكامل بين الهيئات والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الاستدامة في المشروعات القائمة، مشيرًا إلى أن المنطقة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات بما ينعكس إيجابًا على فرص التشغيل والتنمية في الإسماعيلية.