أكدت مصادر مطلعة أن مفاوضات صفقة التبادل التي تجري في الدوحة، لم تسفر عن أي تقدم في هذه المرحلة، بعد أن رفضت إسرائيل الموافقة على شرط لضمانة وقف العدوان في غزة.

ونقلت قناة «كان» العبرية، عن مصادر أجنبية وإسرائيلية قولها إن «تل تدرس إعادة الوفد من قطر - إلا إذا حدث تطور استثنائي».

وبحسب وكالة «معا»، يأتي ذلك في خضم إعلان الاحتلال عن توسيع العملية العسكرية في غزة، وإصدار أوامر بإخلاء خان يونس جنوب القطاع.

وأشار المعلق العسكري في «يديعوت أحرنوت» رون بن يشاي، إلى أن الإعلان عن إخلاء خان يونس يشكل في الواقع المرحلة الثانية من عملية «عربات جدعون».

وفي وقت سابق، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فريق التفاوض يعمل في الدوحة تحت إشرافه لاستنفاد كل فرصة للتوصل إلى اتفاق - «سواء وفقا لخطة ويتكوف أو في إطار إنهاء القتال، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونفي قيادات حماس، ونزع سلاح قطاع غزة».

وسارع المسئولون الإسرائيليون إلى توضيح أن المناقشات كانت فقط حول مخطط ويتكوف، وأنه إذا وافقت حماس على المنفى، فسيتم إجراء نقاش حول إنهاء الحرب.

وقال وزراء في الحكومة إن نتنياهو يواجه أحد أهم قراراته: ما إذا كان سيمضي في المرحلة الأولى من خطة ويتكوف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح 10 رهائن، أو التوصل إلى صفقة شاملة.



