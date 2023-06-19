غواصة سياحية تختفي أثناء رحلتها لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي

بدأت مهمة بحث وإنقاذ اليوم الاثنين، بعد اختفاء غواصة تستخدم في أغراض الرحلات السياحية لمشاهدة حطام السفينة الغارقة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز، نقلا عن تقارير إعلامية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن قوات خفر السواحل في بوسطن تقوم بمهمة بحث وإنقاذ للغواصة قبالة ساحل نيوفوندلاند، وهي مقاطعة شرقي كندا.

وذكرت صحيفة الجارديان أن قوات خفر السواحل أكدت أن "غواصة صغيرة على متنها خمسة أشخاص فقدت قرب حطام تيتانيك".

وبحسب صحيفة الجارديان، فإن الغواصة تحمل 5 أشخاص ويتم تشغيلها بواسطة شركة "أوشان جيت إكسبيديشنز"، وهي شركة توفر رحلات سياحية إلى حطام تيتانيك.

وتقع تيتانيك، التي غرقت في عام 1912، على عمق نحو 13000 قدم في قاع المحيط الأطلسي على مسافة نحو 400 ميل بحري قبالة ساحل نيوفاوندلاند.

ولم يرد ممثلو قوات خفر السواحل في بوسطن على الفور على طلبات للتعليق، كما لم يرد ممثلو "أوشن جيت إكسبيديشنز" على الفور على طلبات التعليق.