محافظ البحيرة: الإنفاق على منظومة النظافة بلغ 458 مليون جنيه منذ 2018

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم لها بمدن ومراكز المحافظة التي حققت تقدما واضحا في تطويرها من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة.

وأشار إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات، موضحا أن ما تم إنفاقه خلال العامين السابقين يتجاوز ما تم خلال عقود طويلة؛ للعمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة والقضاء على تراكمات القمامة.

وأوضح أن حجم الإنفاق ودعم منظومة النظافة من 2018 وحتى الآن بلغ 458 مليون جنيه، منها شراء معدات نظافة جديدة لدعم المنظومة بإجمالي 87 معدة نظافة جديدة بقيمة 154 مليون جنيه.

ولفت إلى جهود المشاركة المجتمعية في دعم منظومة النظافة بالمحافظة حيث قامت شركة بريتش بتروليوم بدعم مركزي رشيد وادكو بمعدات بقيمة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والتشغيل والأجور الخاصة بأعمال الجمع والنقل بمنظومة النظافة بمحافظة البحيرة بمراكزها الـ 15 والتى تقدر سنويا بـ 137 مليون جنيه ما بين أجور عمال ومصاريف تشغيل وصيانة.

وأكد آمنة، استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.