مناورات «روسية - هندية» مشتركة مطلع أغسطس المُقبل

ذكر المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أنه تم إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الهند في ميدان "برودبوي" بالقرب من مدينة فولجوجراد جنوبي روسيا، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأفاد بيان للمكتب الصحفي، اليوم الاثنين، بأن المناورات مشتركة بين روسيا والهند "إندرا -2021" ستجري في ساحة ميدان التدريب "برودبوي" بالمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة فولجوجراد في الفترة من 1 وحتى 13 أغسطس المقبل.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يشارك في هذه المناورات حوالي 80 جنديا من الجيش الروسي التابع للمنطقة الجنوبية ونحو 80 جنديًا من القوات المسلحة الهندية، موضحا أنه خلال المناورات سيتم استخدام 300 هدف مختلف، بما في ذلك مئة هدف متحرك يحاكي المركبات الآلية والمدرعات، مؤكدا أن مهمة المناورات هي زيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة ووسائل مكافحة الإرهاب.