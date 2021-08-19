 رفع 588 حالة إشغال وتحرير 24 محضر غلق وعدم ارتداء كمامة بالبحيرة - بوابة الشروق
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رفع 588 حالة إشغال وتحرير 24 محضر غلق وعدم ارتداء كمامة بالبحيرة

مقر محافظة البحيرة
مقر محافظة البحيرة
غادة الدسونسى
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 7:11 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 7:11 م
أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عن رفع ٣٦٣ حالة إشغال بمركز ومدينة دمنهور، وتحرير ١٠ محاضر عدم ارتداء كمامة و١٠ محاضر غلق وبيئة.

وتمكنت الحملات من رفع ١٠٠ حالة إشغال عبارة عن شمسيات وكراسي وموازين وإعلانات بدون ترخيص في الدلنجات، بالإضافة إلى ١٢٥ حالة إشغال ومصادرة ٢٥ شيشة بمركز ومدينة رشيد، وتحرير ٤ محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة ٤ شيش بمدينة كوم حمادة.

ووجه هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين، ورفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

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