تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات اصطدام قطار (سيدي جابر / أبو قير) بأحد الأشخاص أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ أمس الخميس من ناظر محطة سكك حديد سيدي جابر بالإسكندرية، باصطدام قطار (سيدي جابر/أبو قير) بأحد الأشخاص أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وتبين من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، قيام الشخص المشار إليه بالدخول بمفرده من إحدى الممرات المؤدية لشريط السكة الحديد، حاملا بيده كيس بلاستيكي، وقيامه بوضع جنزير حديدى حول رقبته "متواجد به 3 أقفال ومفاتيحها الخاصة"، واستلقائه على قضيب السكة الحديد، مما أدى إلى اصطدام القطار به حال مروره ووفاته إثر ذلك.

وباستكمال الفحص، أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ويعاني من اضطرابات نفسية، وسبق حجزه بعدة مستشفيات للعلاج النفسي.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.