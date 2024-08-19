كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة المصرية وافقت على بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ليتم احتسابها منذ أول أغسطس الجاري بأثر رجعي 15 يومًا فيما يخص العدادات مسبقة الدفع.

وذكر أنه تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًا منذ 4 أيام مضت بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع من خلال تعميمها على برامج الشحن المختلفة بسرية تامة، على أن يتم تحصيلها بفاتورة شهر سبتمبر المقبل بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية.

وبحسب المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، فإن نسب الزيادات الجديدة تراوحت بين 30 إلى 35%، نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار، ومع ذلك قامت الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف، وهو ما كلفها مليار و200 مليون دولار.

- وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشروق"، جاءت زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة بالنسبة للمنزلي كما يلي:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقًا للشريحة الثالثة.

الشريحة الثالثة وهي من صفر كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 101 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ210 قرش بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ230 قرش بدلًا من 165 قرشًا.

- وفيما يتعلق بالنشاط التجاري:

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلو وات بـ85 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات بـ168 قرشًا بدلًا من 136 قرشًا.

الشريحة الثالثة من 251 إلى 600 كيلو وات بـ220 قرشًا بدلًا من 150 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات بـ227 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا.

الشريحة الخامسة لأكثر من 1000 كيلو وات بـ233 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

وفيما يتعلق بالنشاط الصناعي تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة من 150 قرشًا إلى 2 جنيه و33 قرشًا.