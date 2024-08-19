رئيس وزراء الهند يتوجه إلى أوكرانيا الجمعة المقبل بعد محادثات في بولندا

بعد زيارة روسيا الشهر الماضي، يتوجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أوكرانيا يوم الجمعة المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وصرح وزير الخارجية الهندي اليوم الاثنين في نيودلهي أن مودي سيقوم يوم الجمعة المقبل بأول زيارة له إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي للبلاد. وكانت زيارة مودي لبوتين في تموز/يوليو هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ الغزو.

وأكد مكتب زيلينسكي أن مودي سيتوجه إلى أوكرانيا بعد زيارة لبولندا تستغرق يومين. وقال إن مودي وزيلينسكي سيعقدان محادثات حول التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف ويوقعان عددا من الاتفاقيات، دون تقديم تفاصيل.

يذكر أن الهند، التي حافظت على موقف محايد بشأن الحرب، لم تنضم إلى الغرب في فرض عقوبات على روسيا ودعت كثيرا إلى الحوار لحل الصراع.

وتحافظ الهند على علاقات جيدة مع كل من الغرب وموسكو، وقد زادت وارداتها من النفط الروسي الرخيص منذ بداية الحرب.





