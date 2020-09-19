مهرجان القاهرة للمونودراما يطلق استمارة المشاركة للعروض المصرية

أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما اليوم السبت، استمارة المشاركة للعروض المصرية حتى 25 من أكتوبر القادم، وذلك استعدادا للدورة الرابعة من المهرجان.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان الدكتور أسامة رؤوف - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن شروط المشاركة لعروض المونودراما المصرية تحددت في أن يكون العرض مصريا خالصا في جميع عناصره عدا التأليف، وأن لا يكون العرض المتقدم للمشاركة قد مر على انتاجه أكثر من عامين، وألا تزيد مدة العرض عن نصف ساعة.

وأوضح أنه سيتم اختيار أفضل العروض المصرية للمشاركة بالمسابقة الدولية للمهرجان والذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وبدعم من مؤسسات الوزارة.

وأشار إلى أن المهرجان يشارك في دعمه كل من قطاع الإنتاج الثقافي وأكاديمية الفنون وصندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافة الخارجية والبيت الفني للمسرح و البيت الفني للفنون الشعبية والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب.

يذكر أن الدورة السابقة أقيمت في فبراير الماضي، وقد حفلت بمشاركة ممثلي أكثر من ١٥ دولة.