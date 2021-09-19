بعد 7 سنوات من سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة، قرع جرس كنيسة مار توما من جديد في الموصل القديمة وسط زغاريد المصلين.

وأصبح جرس كنيسة مار توما، الذي دق السبت لأول مرة منذ 7 سنوات، الأول الذي تمت إعادة تركيبه في كبرى مدن شمال العراق.

وأمام عشرات الأشخاص، أغلبهم من المسيحيين الذين قدموا من المناطق المجاورة، قرع الأب بيوس عفاص الجرس في كنيسة السريان الكاثوليك التي ما زالت أعمال الترميم جارية فيها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

تم تركيب الجرس المصنوع في لبنان والذي يبلغ وزنه 285 كيلوغراما، بفضل تبرعات من منظمة "التآخي" غير الحكومية الفرنسية التي تساعد الأقليات الدينية، ونقل من بيروت بالطائرة ثم بالشاحنة إلى الموصل.

صفق الحضور لدى قرع الجرس وزغردت النساء ورددت الصلوات.

وقال الأب بيوس عفاص في كلمة: "أخيرا، بعد سبع سنين من الصمت قرع ناقوس مار توما وللمرة الأولى في الجانب الأيمن من الموصل".

وأعلن مقاتلو "داعش" الموصل "عاصمة" لهم في العراق في صيف 2014، قبل أن يتم طردهم على يد الجيش العراقي والتحالف الدولي في عام 2017.